Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo titolo agli Australian Open battendo Djokovic in finale in un’ora e quarantatré minuti. Il giovane spagnolo ha imposto il suo gioco potente, vincendo con i punteggi di 6-3, 7-6(5). Djokovic ha cercato di resistere, ma Alcaraz ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Carlos Alcaraz ha conquistato il primo titolo degli Australian Open nella sua carriera, impiegando soltanto un’ora e quarantatré minuti per battere Novak Djokovic in finale con il punteggio di 6-3, 7-6(5). La vittoria, ottenuta sul campo centrale di Melbourne Park, ha segnato un momento storico per il ventunenne spagnolo, che ha superato il campione in carica e numero uno al mondo in una partita intensa, caratterizzata da servizi potenti, colpi decisi e una gestione eccezionale del ritmo. Il match si è svolto sotto un cielo terso, con temperature elevate, ma Alcaraz ha dimostrato una resistenza fisica e una maturità tattica sorprendenti per la sua età. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz impone il suo tennis potente, battendo Djokovic in finale e conquistando il primo titolo a Melbourne.

