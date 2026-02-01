Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si giocano oggi un big match agli ottavi degli Australian Open 2026. La partita è in corso sul campo centrale di Melbourne Park, e i tifosi sono già in fibrillazione. Entrambi i tennisti vogliono avanzare ai quarti, e la sfida si sta rivelando più combattuta del previsto.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, sul campo centrale di Melbourne Park, in una sfida che promette di essere uno dei momenti più intensi del torneo. Il match, iniziato alle 9.30 locali, vede lo spagnolo, reduce da un percorso inaspettatamente netto fino a questo punto, opposto al serbo, in cerca del 25° titolo del Grande Slam nella sua carriera. Alcaraz, reduce dal successo in finale a Indian Wells e in posizione di testa nel ranking mondiale, cerca di completare il Career Grand Slam, mancando solo il titolo a Melbourne. Djokovic, invece, ha superato il turno con un percorso che ha mostrato un’efficienza implacabile: tre vittorie in tre set, con un solo set perso nel primo turno contro Martinez, e una vittoria per ritiro contro Mensik dopo la sconfitta in tre set contro Musetti, che ha portato il match al limite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz sfida Djokovic negli ottavi di finale: diretta aggiornata del match in corso

Nella settima giornata degli Australian Open 2026, si sono delineati gli ottavi di finale: Taylor Fritz affronterà Musetti, mentre Mensik attende Djokovic.

Domani si disputano gli ottavi di finale del torneo, con quattro incontri in programma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

