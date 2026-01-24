Nella settima giornata degli Australian Open 2026, si sono delineati gli ottavi di finale: Taylor Fritz affronterà Musetti, mentre Mensik attende Djokovic. Questi match rappresentano un momento importante nel torneo, offrendo nuove sfide e opportunità per i protagonisti. La competizione si intensifica, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di tennis italiano e internazionale.

Calato il sipario sulla settima giornata degli Australian Open 2026, una giornata che resterà nella storia del tennis italiano. I match di terzo turno della parte bassa del tabellone maschile hanno regalato emozioni forti ai tifosi azzurri e un risultato mai raggiunto prima: tre italiani qualificati agli ottavi di finale. A firmare l’impresa sono stati Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Nel prossimo turno, a catalizzare l’attenzione sarà il derby tutto tricolore tra Sinner e l’italo-argentino Darderi. Quest’ultimo ha impressionato nella vittoria contro il russo Karen Khachanov, mostrando progressi evidenti e una crescente solidità nei momenti chiave dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Taylor Fritz sfiderà Musetti negli ottavi di finale. Mensik attende Djokovic

Australian Open 2026, Tommy Paul sfiderà Alcaraz negli ottavi. Avanzano Zverev, de Minaur e Bublik, super rimonta di MedvedevNella giornata dedicata ai match di terzo turno degli Australian Open 2026, si sono definiti gli incontri degli ottavi di finale nel tabellone maschile.

Australian Open 2026, Novak Djokovic fa 400 e liquida Botic van de Zandschulp: il serbo agli ottavi di finaleAl Australian Open 2026, Novak Djokovic raggiunge un importante traguardo, vincendo la sua 400ª partita in un torneo del Grande Slam.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Fritz aggiorna sulle sue condizioni fisiche: poi le belle parole per Wawrinka; Cosa pensi di Trump?, la domanda che mette 'in crisi' americani (da Gauff a Fritz) agli Australian Open 2026; RECAP Day 3: l'Italia fa 4 su 6 con Sinner, Musetti, Darderi e Sonego; Fritz diesel, bene Shelton; Diretta Taylor Townsend - Mathias Bourgue - USA vs Colombia Singles - Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Taylor Fritz sfiderà Musetti negli ottavi di finale. Mensik attende DjokovicCalato il sipario sulla settima giornata degli Australian Open 2026, una giornata che resterà nella storia del tennis italiano. I match di terzo turno della parte bassa del tabellone maschile hanno ... oasport.it

Australian Open 2026, Fritz: Wawrinka leggendario, il mio ginocchio non è al topAustralian Open 2026, Fritz: Wawrinka leggendario, il mio ginocchio non è al top. Così lo statunitense in conferenza stampa ... spaziotennis.com

Novak Djokovic si è qualificato per gli ottavi di finale degli Australian Open battendo in tre set l'olandese Botic Van De Zandschulp, per 6-3, 6-4, 7-6. Con questo successo, il serbo ha eguagliato il record di 102 vittorie di Roger Federer a Melbourne e ha raggiu - facebook.com facebook

Australian Open, gli ottavi si tingono di azzurro. sarà un derby in famiglia fra Sinner e Darderi x.com