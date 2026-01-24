Ottavi di finale | tutti i match in programma domani All' 1.30 Sabalenka poi Alcaraz

Domani si disputano gli ottavi di finale del torneo, con quattro incontri in programma. Alle 1.30, Sabalenka affronta Mboko sulla Rod Laver Arena, seguita da Alcaraz contro Paul. In serata, Bublik sfida De Minaur, nel rispetto del calendario ufficiale. Questi match rappresentano un importante passaggio della competizione, con i giocatori pronti a confrontarsi per avanzare ai quarti di finale.

Dopo il terrificante caldo di sabato 24 gennaio, e la conclusione della prima settimana di gioco dell’Australian Open 2026, è tempo di pensare agli ottavi di finale, ai migliori sedici. Scenderanno in campo, domenica 25 gennaio con una temperatura decisamente più mite (non si dovrebbe arrivare oltre i 25 gradi), la parte alta sia del tabellone maschile che del tabellone femminile. Guidate dai n.1 al mondo Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, che saranno ancora una volta protagonisti nella notte italiana. In due match che promettono spettacolo, a partire dalle 11.30 locali, senza nessun anticipo stavolta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Australian Open 2026 ottavi di finale: il programma completo dei matchL’Australian Open 2026 prosegue con gli ottavi di finale, fase cruciale del torneo.

