Alcaraz scappa da Sinner | qual è la nuova classifica Atp

Carlos Alcaraz si prende la vetta del ranking ATP, lasciando indietro Jannik Sinner. Dopo aver conquistato gli Australian Open, il giovane spagnolo diventa il primo a vincere tutti i grandi slam prima dei 21 anni. La classifica cambia ancora, e il 2026 si apre con una nuova regola nel mondo del tennis.

Il 2026 del tennis è iniziato sotto la stella di Carlos Alcaraz: la vittoria degli Australian Open si può considerare un'impresa a tutti gli effetti ma non perché non fosse alla portata del numero uno del ranking mondiale Atp (sarebbe un controsenso) ma per essere diventato il più giovane tennista di questo sport ad aver vinto almeno una volta tutti i tornei del Grande Slam. La "rincorsa" di Sinner. L'aver sollevato il trofeo in terra australiana, poi, fa sì che Carlos sia sempre più il numero uno visto che il divario tra lui e Jannik Sinner si allarga sempre di più. Jannik, vincitore dello scorso anno, si è fermato in semifinale non riuscendo a difendere i 2000 punti che vanno al vincitore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

