Sinner-Alcaraz ecco la nuova classifica dopo le Atp Finals | lo scenario per il 2026

Cinquecentocinquanta punti. È questa la distanza che separa Jannik Sinner dal ritorno al numero uno del mondo, dopo la vittoria alle Atp Finals di Torino contro Carlos Alcaraz: 12.050 per lo spagnolo, 11.500 per l’azzurro. Una fotografia che conclude questa stagione, e da cui si ripartirà a gennaio, quando in programma ci sarà l ’Australian Open. Lo Slam australiano sarà una nuova occasione per l’azzurro per dare l’assalto alla prima posizione. Anche se per il sorpasso dovrà attendere. In Australia infatti Sinner dovrà difendere i 2.000 punti conquistati con la vittoria di un anno fa, mentre Alcaraz “solo” i 400 dei quarti di finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, ecco la nuova classifica dopo le Atp Finals: lo scenario per il 2026

