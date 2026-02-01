Australian Open Alcaraz batte Djokovic 2-6 6-2 6-3 7° Slam in carriera vinto dallo spagnolo numero 1 al mondo – VIDEO

Carlos Alcaraz ha vinto l’Australian Open battendo Novak Djokovic in quattro set. Lo spagnolo, numero uno al mondo, ha conquistato il suo settimo Slam in carriera, dopo le vittorie agli US Open, Wimbledon e Roland Garros. La finale è stata combattuta: Djokovic ha iniziato forte, vincendo il primo set, ma Alcaraz ha reagito e ha preso il controllo, chiudendo con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5. È una vittoria importante per lo spagnolo, che si conferma tra i

Oggi gli Australian Open 2026 vivono il loro momento più atteso.

Questa mattina, al quinto set, Carlos Alcaraz ha battuto Zverev e si è guadagnato il posto in finale agli Australian Open.

