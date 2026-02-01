Questa notte si è giocato il grande finale agli Australian Open. Da una parte Novak Djokovic, alla caccia del suo 25esimo titolo Slam, dall’altra Carlos Alcaraz, pronto a conquistare il suo primo grande torneo in Australia. La partita è stata intensa e combattuta, con scambi veloci e momenti di grande tensione. Alla fine, a spuntarla è stato lo spagnolo, che ha portato a casa il suo primo Slam.

Da un lato un Novak Djokovic in corsa per il suo 25esimo Slam in carriera. Dall’altro, Carlos Alcaraz per il suo primo in Australia. E a Melbourne, il primo Slam dell’anno prende i colori della Spagna. La concretezza e l’efficacia serba non riesce a superare la prestazione e tenuta fisica del numero uno al mondo. Scambi ad altissima velocità in chiusura della finale, e la spunta il murciano. Novak rischia scendendo a rete sulla seconda, chiude con uno strepitoso colpo al volo. Poi, però, l’errore. Sbaglia un dritto in maniera sciagurata, la prossima è una palla molto delicata: il serbo la manda in rete, 2 match point per il numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alcaraz-Djokovic, il gran finale: lo spagnolo si prende il suo primo Slam australiano

