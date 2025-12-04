Carlos Alcaraz ha le idee chiare | L’Australian Open è il mio primo obiettivo Punto al Career Grand Slam

Carlos Alcaraz ha già collezionato 6 titoli Slam, vincendo per due volte il Roland Garros (2024-2025), Wimbledon (2023-2024) e lo US Open (2022-2025). Il 22enne spagnolo si trova quindi ad un passo dal prestigioso Career Grand Slam, che completerebbe nel caso in cui dovesse imporsi sul cemento outdoor di Melbourne in occasione dell’Australian Open. L’Happy Slam rappresenta dunque inevitabilmente un obiettivo molto importante per il tennista murciano, che ha chiuso la stagione 2025 da numero uno del ranking mondiale nonostante la sconfitta nell’ultimo atto delle ATP Finals di Torino contro Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz ha le idee chiare: “L’Australian Open è il mio primo obiettivo. Punto al Career Grand Slam”

