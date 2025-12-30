Alcaraz cambia rotta | nuovo coach servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco. Dopo un periodo di cambiamenti e allenamenti intensi in Spagna, il tennista mira a perfezionare il servizio e a consolidare la propria posizione nel circuito. L’obiettivo principale resta il sogno del Career Grand Slam agli Australian Open, un traguardo che richiede costanza e dedizione.

Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare giornate tutt’altro che semplici nella sua preparazione in Spagna, in vista della ripresa agonistica del massimo circuito internazionale del tennis. L’annuncio del divorzio tecnico con Juan Carlos Ferrero ha alimentato numerose discussioni tra gli addetti ai lavori, con critiche rivolte soprattutto a modalità e tempistiche della decisione. Alcaraz, però, prosegue dritto per la sua strada. In attesa di capire se ci saranno future integrazioni nello staff tecnico, a guidarlo come coach sarà Samuel López. Tra i grandi obiettivi stagionali del murciano spicca la conquista degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

alcaraz cambia rotta nuovo coach servizio rivisto e sogno career grand slam agli australian open

© Oasport.it - Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open

Leggi anche: Carlos Alcaraz ha le idee chiare: “L’Australian Open è il mio primo obiettivo. Punto al Career Grand Slam”

Leggi anche: “Vinci 5 punti (uno contro Alcaraz) e porti a casa un milione”: cos’è e come funziona “A Million Dollar 1 point Slam”, nuovo format agli Australian Open

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Woodbridge su Alcaraz-Ferrero: “Cambio sconcertante, Sinner favorito in Australia”; Non solo Alcaraz-Ferrero, quante separazioni nel 2025: ecco gli addi più ‘rumorosi’.

Alcaraz cambia rotta: nuovo coach, servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open - Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare giornate tutt’altro che semplici nella sua preparazione in Spagna, in vista della ripresa agonistica del massimo ... oasport.it

alcaraz cambia rotta nuovoChi è Samuel Lopez, il nuovo allenatore di Alcaraz nel 2026 - Dopo i successi con Ferrero, il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz sceglie l'esperienza di Samuel Lopez per continuare a vincere titoli nel 2026. ildigitale.it

alcaraz cambia rotta nuovoAddio Alcaraz, nuovo annuncio a sorpresa: è finita - Addio definitivo per Carlos Alcaraz: arriva un nuovo importante annuncio che coglie di sorpresa tutti i tifosi ... diregiovani.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.