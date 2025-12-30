Alcaraz cambia rotta | nuovo coach servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open

Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco. Dopo un periodo di cambiamenti e allenamenti intensi in Spagna, il tennista mira a perfezionare il servizio e a consolidare la propria posizione nel circuito. L’obiettivo principale resta il sogno del Career Grand Slam agli Australian Open, un traguardo che richiede costanza e dedizione.

Addio Alcaraz, nuovo annuncio a sorpresa: è finita - Addio definitivo per Carlos Alcaraz: arriva un nuovo importante annuncio che coglie di sorpresa tutti i tifosi ... diregiovani.it

Carlos Alcaraz cambia allenatore e aumenta il suo patrimonio: cosa c’è dietro la rottura con Ferrero e come incidono contratti, sponsor e ricavi - facebook.com facebook

UN ALTRO CAMBIO DI COACH Dopo l’inaspettata separazione tra Alcaraz e Ferrero arriva un altro saluto tra Dimitrov e Vallverdú Il venezuelano era lo storico allenatore di Grigor, nelle ultime 8 stagioni insieme hanno vinto un Masters 1000 e raggiunt x.com

