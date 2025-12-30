Alcaraz cambia rotta | nuovo coach servizio rivisto e sogno Career Grand Slam agli Australian Open
Carlos Alcaraz si appresta a tornare in campo con un nuovo coach, rinnovando il suo approccio al gioco. Dopo un periodo di cambiamenti e allenamenti intensi in Spagna, il tennista mira a perfezionare il servizio e a consolidare la propria posizione nel circuito. L’obiettivo principale resta il sogno del Career Grand Slam agli Australian Open, un traguardo che richiede costanza e dedizione.
Carlos Alcaraz ha dovuto affrontare giornate tutt’altro che semplici nella sua preparazione in Spagna, in vista della ripresa agonistica del massimo circuito internazionale del tennis. L’annuncio del divorzio tecnico con Juan Carlos Ferrero ha alimentato numerose discussioni tra gli addetti ai lavori, con critiche rivolte soprattutto a modalità e tempistiche della decisione. Alcaraz, però, prosegue dritto per la sua strada. In attesa di capire se ci saranno future integrazioni nello staff tecnico, a guidarlo come coach sarà Samuel López. Tra i grandi obiettivi stagionali del murciano spicca la conquista degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it
