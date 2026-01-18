Djokovic-Martinez | orario precedenti e dove vederla in tv

Il primo turno degli Australian Open 2026 vedrà Novak Djokovic affrontare Pedro Martinez, numero 71 del mondo, lunedì 19 gennaio. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire la partita. Con precedenti limitati tra i due, l’evento si inserisce nel quadro di un torneo importante, nel quale Jannik Sinner difende il titolo vinto nel 2024.

(Adnkronos) –Novak Djokovic torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 19 gennaio il tennista serbo affronta lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo – in diretta tv e streaming – nel primo turno del primo Slam della stagione, a cui Jannik Sinner arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Djokovic è reduce dal forfait alle ultime Atp Finals per problemi fisici, annunciati dopo aver vinto il torneo di Atene battendo Lorenzo Musetti in finale, che è poi volato a Torino al suo posto. La sfida tra Djokovic e Martinez è in programma oggi, lunedì 19 gennaio, non prima delle 10 ora italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

