Maestrelli-Djokovic | orario precedenti e dove vederla in tv

Il match tra Francesco Maestrelli e Novak Djokovic si svolge nella quinta giornata degli Australian Open, tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio. Il confronto, valido per il secondo turno del torneo di Melbourne, sarà trasmesso in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su orario, precedenti e modalità di visione per seguire questa importante sfida nel circuito del tennis internazionale.

(Adnkronos) – Il sogno di Francesco Maestrelli incontra Novak Djokovic. Nella quinta giornata degli Australian Open che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, il tennista azzurro sfida il serbo – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del torneo di Melbourne. Maestrelli, all'esordio assoluto in uno Slam, ha battuto il francese Terence Atmane in cinque set, mentre Djokovic ha vinto agilmente in tre parziali contro lo spagnolo Pedro Martinez. La sfida tra Maestrelli e Djokovic è in programma giovedì 22 gennaio non prima delle 3 ora italiana. Il match è infatti il secondo sulla Rod Laver Arena e inizierà dopo Pegula-Kessler.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

