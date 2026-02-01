LIVE Alcaraz-Djokovic Australian Open 2026 in DIRETTA | spagnolo per il 7° Slam serbo per il 25°!

Oggi gli Australian Open 2026 vivono il loro momento più atteso. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano in finale per conquistare il primo Slam dell’anno. Alcaraz cerca il suo settimo titolo major, mentre Djokovic punta al suo 25° trofeo in carriera. La partita è iniziata da pochi minuti e già si respira grande tensione. I due campioni si sfidano a colpi di potenza e tecnica, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa lunga rivalità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'atto finale degli Australian Open 2026, finale attesissima tra Carlos ALCARAZ e Novak DJOKOVIC per assegnare il primo Major Della stagione. Il serbo a sorpresa é tornato a disputare un ultimo atto in un torneo del Grande Slam, lo ha fatto ribaltando un pronostico chiuso ed un disavanzo di due set a uno a Jannik Sinner. Un'impresa arrivata dopo oltre 4 ore di gioco, e che lo ha portato a disputare un'altra finale Slam dopo che l'ultima risale a Wimbledon 2024, quando pochi mesi dopo avrebbe coronato quella che é da molti considerata la più grande impresa della carriera: la vittoria olimpica.

