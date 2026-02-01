Alcaraz-Djokovic finale Australian Open | Carlos vince il 3° set salva una palla break nel quarto | Live 5-5

Carlos Alcaraz ha vinto il terzo set contro Novak Djokovic nella finale degli Australian Open. Nel quarto, il serbo ha salvato una palla break e ha portato il punteggio a 5-5. La partita si fa sempre più combattuta, con entrambi pronti a dare il massimo per alzare il trofeo. Djokovic, dopo aver eliminato Sinner in semifinale, cerca ora di completare un’impresa che nessun altro è riuscito a fare.

Scambio iniziale da 24 colpi. Alla fine Nole manda la palla in rete. Che però poi decide di fare un servizio e volee vincente. Ma due errori concedono due match point allo spagnolo. Gli basta il primo. Alcaraz vince gli Australian Open Carlos non serve benissimo, ma in compenso da fondo riesce a rimanere attento e preciso e fa suo il game Nole tiene duro sbaglia uno smash ma piazza dei bellissimi colpi da fondo e fa suo il game Carlos duella con Nole sotto rete e ne esce vincitore sul 15-15. Ma poi concede una palla-break al serbo che la spreca con un dritto lungo. Poi due grandi dritti dello spagnolo che esulta quando vede Nole sbagliare il dritto che gli consegna il game Carlos si arrampica sullo 0-30 ma viene subito riacchiappato da Nole grazie ad un gran servizio.

