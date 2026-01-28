Musetti-Djokovic Australian Open | Lorenzo annulla una palla break e resta avanti anche nel 2° set | Live 6-4 4-2

Lorenzo Musetti ha preso il comando nel match contro Djokovic agli Australian Open. L’azzurro ha annullato una palla break nel primo set e si è portato avanti anche nel secondo, vincendo 6-4, 4-2. Ora sta cercando di portare a casa la vittoria e accedere alle semifinali, dove lo aspetta uno tra Sinner e Shelton. Djokovic, 10 volte campione del torneo, non ha ancora mollato, ma Musetti gioca con grande determinazione.

Importante l'ace di Lorenzo sul 30-30, l'azzurro tiene la battuta: il serbo serve per restare nel set Nole chiude con l'ace e resta in scia Ne è uscito bene, con personalità: resta avanti anche nel secondo set Nole tiene la battuta e prova a rimanere in scia nel secondo set Primo game vinto al servizio nel secondo set, Lorenzo conduce Terzo break in tre game in questo avvio di secondo set, Lorenzo torna davanti Passaggio a vuoto di Lorenzo, che perde la battuta addirittura a zero: tutto da rifare nel secondo set L'italiano parte bene nel secondo set e strappa subito la battuta al serbo: in controllo l'italiano L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto.

