La finale tra Alcaraz e Djokovic si avvicina al momento decisivo. Carlos ha vinto il terzo set e si prepara a servire nel quarto, con il punteggio di 5-4. Djokovic ha salvato una palla break e cerca di rimanere in partita per forzare il set decisivo. La tensione cresce e tutto può ancora succedere in questa sfida che promette grandi emozioni.

Carlos non serve benissimo, ma in compenso da fondo riesce a rimanere attento e preciso e fa suo il game Nole tiene duro sbaglia uno smash ma piazza dei bellissimi colpi da fondo e fa suo il game Carlos duella con Nole sotto rete e ne esce vincitore sul 15-15. Ma poi concede una palla-break al serbo che la spreca con un dritto lungo. Poi due grandi dritti dello spagnolo che esulta quando vede Nole sbagliare il dritto che gli consegna il game Carlos si arrampica sullo 0-30 ma viene subito riacchiappato da Nole grazie ad un gran servizio. Il serbo poi vince agevolmente il game Carlos piazza il quarto ace del set e poi una smorzata millimetrica e conquista agevolmente il game di battuta Anche Nole adesso è molto attento sul servizio: la prima gli entra e riesce così a tenere la battuta Massima attenzione dello spagnolo al servizio: game a zero Stavolta Nole serve bene e Carlos sbaglia la palla corta.

© Xml2.corriere.it - Alcaraz-Djokovic, finale Australian Open: Carlos vince il 3° set, salva una palla break nel quarto | Live 5-4

Lorenzo Musetti ha preso il comando nel match contro Djokovic agli Australian Open.

Lorenzo Musetti tiene il passo di Djokovic, annulla una palla break e si porta avanti nel secondo set.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Alcaraz-Djokovic 2-6 6-2 6-3 5-5, diretta finale Australian Open 2026. Dove vederla in tv e streamingLa finale degli Australian Open tra Djokovic e Alcaraz sarà trasmessa sui canali Eurosport, disponibili per tutti gli abbonati DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels. Sarà inoltre possibile seguire ... quotidianodipuglia.it

Rabbia Alcaraz per la chiusura parziale del tetto, Djokovic negli spogliatoi: quanta tensione alla finale degli Australian Open!Il numero uno al mondo, dopo aver conquistato il secondo set, si è lamentato per la decisione con l'arbitro e con il referee del torneo ... corrieredellosport.it

#AO26 In corso la finale #Alcaraz-#Djokovic. Il serbo ha già conquistato 10 volte il titolo agli #AustralianOpen. Ieri, la racchetta con cui vinse nel 2012 su #Nadal è stata venduta per la cifra record di 540mila $ da SCP Auctions, casa d'asta specializzata in ci - facebook.com facebook

Super punto Anche Rafa Nadal applaude Alcaraz Djokovic, finale maschile degli #AustralianOpen, è LIVE ora su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com