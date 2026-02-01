alcaraz batte djokovic e vince gli australian open

Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo agli Australian Open battendo Djokovic in quattro set. Dopo un inizio difficile, lo spagnolo ha preso il ritmo e ha vinto il quarto set 7-5, portandosi a casa il trofeo. Djokovic aveva iniziato bene, ma Alcaraz ha reagito, dimostrando di essere in grande forma e pronto a puntare in alto.

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in mezz'ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo avversario chiudendo sul 6-2. Stesso pèarziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell’ultimo game piazza un secondo break. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Approfondimenti su Australian Open

Novak Djokovic supera Jannik Sinner in cinque set e vola in finale agli Australian Open.

Carlos Alcaraz ha vinto l’Australian Open battendo Novak Djokovic in quattro set.

