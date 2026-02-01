Alberto Gilardino esonerato dal Pisa fatale la sconfitta col Sassuolo | Decisione sofferta

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Pisa ha deciso di esonerare Alberto Gilardino. La squadra toscana ha annunciato di aver comunicato all’allenatore la volontà di cambiare guida tecnica, definendola una scelta “sofferta”. La decisione arriva nonostante gli sforzi di Gilardino e del suo staff, che sono stati ringraziati per il lavoro svolto in questi mesi. Ora il Pisa cerca una svolta per cercare di risollevarsi in classifica.

Dopo la sconfitta per 1-3 con il Sassuolo il Pisa ha annunciato l' esonero di Alberto Gilardino. "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra – si legge nel comunicato del club toscano – Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra". Comunicato Societario (1 febbraio 2026)

