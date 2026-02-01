albero crolla nel cuore di roma feriti tre passanti a via dei fori imperiali

Un albero di grandi dimensioni è caduto questa mattina intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali, nel centro di Roma. Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse subito sul posto. Le forze dell’ordine hanno chiuso la strada e stanno accertando le cause del crollo. Nessuno è in pericolo di vita.

Un albero di grandi dimensioni è crollato intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali, nel cuore del centro storico di Roma, provocando l'immediato intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. L'incidente si è verificato poco distante dal Foro Traiano, in un'area frequentata da turisti e residenti, dove l'impatto della caduta ha colpito tre persone in transito. Tra i feriti, una ragazza di 17 anni, cittadina italiana, e due uomini stranieri, rispettivamente di 34 e 42 anni. Nessuno dei tre ha riportato ferite gravi, ma tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. L'albero, un pino di notevole altezza, è caduto in modo improvviso, senza segni premonitori di instabilità, sollevando una nuvola di polvere e creando un'area di pericolo immediata.

