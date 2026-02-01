Albero crolla nei Fori Imperiali tre persone ferite leggermente durante un’escursione turistica

Un albero è crollato ieri pomeriggio nei Fori Imperiali, a Roma, mentre un gruppo di turisti stranieri stava visitando l’area. Tre persone sono rimaste leggermente ferite e sono state portate in ospedale per controlli. Al momento non si conoscono ancora le cause del cedimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno facendo i rilievi. La zona è stata temporaneamente chiusa al pubblico per sicurezza.

Un albero è crollato ieri pomeriggio nei Fori Imperiali, a Roma, durante una visita guidata di turisti stranieri. L'incidente ha coinvolto tre persone che si trovavano in prossimità del percorso turistico nei pressi del Foro di Augusto. I feriti, tutti con lesioni lievi, sono stati soccorsi tempestivamente dal personale del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti. Nessuna delle vittime ha riportato ferite gravi. Il crollo è avvenuto intorno alle 15.30, in un'area frequentata da migliaia di visitatori ogni giorno. L'albero, di grandi dimensioni, si è spezzato all'altezza del tronco, cadendo in maniera improvvisa e imprevedibile.

