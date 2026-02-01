Crolla un pino in via dei Fori Imperiali | tre persone schiacciate e ferite

Questa mattina a Roma, un pino è crollato in via dei Fori Imperiali. Tre persone sono state schiacciate e ferite. È il secondo incidente in poche settimane nello stesso punto. La strada è stata chiusa e i soccorritori sono intervenuti subito. Le vittime sono state portate in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta indagando sulle cause del cedimento dell’albero.

Ancora un crollo di un pino in viale dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma: a distanza di poche settimane un altro pino è caduto questa mattina, domenica 1° febbraio. Tanta paura per i passanti e numerosi turisti che in quel momento si trovavano a passeggiare a poche decine di metri da dove si è verificato l'ennesimo cedimento. Come stanno i feriti Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, la polizia locale e i vigili del Fuoco. Tre le persone ferite. Una ragazza è stata trasportata in ospedale al Santo Spirito ma non sarebbe in gravi condizioni. Diverse le ambulanze sul posto. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare altri eventuali feriti.

