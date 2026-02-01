Durante un blitz della polizia, sono stati controllati oltre 700 automobilisti su 478 veicoli. Cinque persone sono finite senza la patente, tra cui due che avevano bevuto e messo in pericolo gli altri, e tre che guidavano sotto effetto di droga. Sono state rilevate 65 violazioni del codice della strada.

Più di 700 persone controllate a bordo di 478 veicoli. Cinque patenti ritirate ad altrettanti automobilisti denunciati, di cui due si erano messi al volante dopo aver bevuto alcolici e tre sotto effetto di stupefacenti; 65 le violazioni al Codice della strada rilevate complessivamente nel corso del servizio. È il bilancio dell’attività della polizia locale andata in scena tra le 20.30 di venerdì e le 3 di ieri, con 80 uomini schierati tra piazza Napoli e piazza Emilia dal comandante dei ghisa Gianluca Mirabelli. Gli agenti hanno anche indagato a piede libero una persona per il possesso di una mazza da baseball e una seconda per spaccio, facendo salire a 7 il numero totale dei denunciati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al volante ubriachi o sotto effetto di droga, via 5 patenti

