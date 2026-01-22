Nelle ultime ore, la Polizia Stradale ha individuato e fermato quattro conducenti alla guida in stato di ebbrezza lungo l’autostrada. Tutti sono stati sottoposti ai test alcolemici e, in seguito, sono stati ritirati i rispettivi documenti di guida. L’intervento evidenzia l’importanza della vigilanza sulle strade per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.

In autostrada ubriachi. Sono quattro gli automobilisti pizzicati dalla Polizia Stradale alla guida dopo aver consumato alcolici. Nel corso dello scorso fine settimana, la sezione di Cremona ha svolto alcuni servizi di controllo con particolare attenzione alle arterie extraurbane ed al tratto autostradale di competenza dell’ autostrada A21. La Stradale ha controllato 155 veicoli, sia autovetture che mezzi pesanti, e ha proceduto a identificare 232 persone. Quattro sono state sanzionate con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza: nei confronti di due persone è scattata anche la denuncia, perché presentavano un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge (una di queste era anche coinvolta in un incidente stradale). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In autostrada ubriachi al volante. Ritirate anche quattro patenti

Ubriachi alla guida, quattro denunce e 6 patenti ritirate a SalsomaggioreNella giornata a Salsomaggiore i carabinieri hanno intensificato i controlli stradali, denunciando quattro persone per guida sotto l'effetto di alcol e ritirando sei patenti.

