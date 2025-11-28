Vivere la vita | una serata di musica e beneficenza al Teatro Verdi di Fiorenzuola

Venerdì 19 dicembre alle ore 20,30 al Teatro Verdi di Fiorenzuola una serata di musica e beneficenza per raccogliere fondi a favore del reparto di ematologia dell'ospedale di Piacenza e del Day hospital oncoematologico di Fiorenzuola con il concerto "Vivere la vita".Sul palco musica, poesia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

