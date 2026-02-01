Al bar si spaccia e consuma droga | chiuso per 10 giorni un locale di Cerreto Guidi

Sabato scorso, i carabinieri di Cerreto Guidi hanno chiuso un bar per dieci giorni. Durante un controllo, hanno scoperto che nel locale si spacciava e si consumava droga. La sospensione della licenza arriva dopo aver constatato comportamenti illegali all’interno del locale. Ora il gestore dovrà attendere il ripristino della situazione prima di riaprire.

CERRETO GUIDI – Sabato scorso (30 gennaio) l ’Arma dei carabinieri della stazione di Cerreto Guidi ha notificato, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico esercizio situato nel comune di Cerreto Guidi. Il provvedimento, emesso dal questore di Firenze, dispone la chiusura del locale per la durata di dieci giorni ed è il risultato di un’attività di controllo sistematica, approfondita e protratta nel tempo, condotta dai militari dell’Arma nell’ambito delle ordinarie attività di prevenzione e monitoraggio del territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

