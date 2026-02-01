Al bar si spaccia e consuma droga | chiuso per 10 giorno un locale di Cerreto Guidi

Sabato scorso, i carabinieri di Cerreto Guidi hanno chiuso un bar per dieci giorni. Le forze dell’ordine hanno scoperto che nel locale si spacciava e si consumava droga. L’operazione è arrivata dopo controlli approfonditi e alcune segnalazioni dei residenti. Il proprietario ha ricevuto un provvedimento di sospensione della licenza, che durerà fino al 9 febbraio. La situazione nel paese si fa più tesa, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza e la legalità.

CERRETO GUIDI – Sabato scorso (30 gennaio) l 'Arma dei carabinieri della stazione di Cerreto Guidi ha notificato, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di un pubblico esercizio situato nel comune di Cerreto Guidi. Il provvedimento, emesso dal questore di Firenze, dispone la chiusura del locale per la durata di dieci giorni ed è il risultato di un'attività di controllo sistematica, approfondita e protratta nel tempo, condotta dai militari dell'Arma nell'ambito delle ordinarie attività di prevenzione e monitoraggio del territorio.

