Agostina Belli ricorda i tempi in cui faceva innamorare Liz Taylor e si trovava a confronto con le critiche di Wertmüller. L’attrice milanese, ormai romana d’adozione, si apre sulla sua carriera e sui ricordi più vividi, con occhi ancora pieni di passione.

Agostina Belli è nata a Milano, ma è romana adottiva e i suoi occhi - azzurrissimi e profondi- ti conquistano come quando era una giovane attrice. Vive in campagna immersa nella natura («Ho tre gatti, ma in passato ho cresciuto pure una tigrotta») e sta scrivendo la sua biografia («Uscirà tra pochi mesi») per ricordare una carriera incredibile (ha conquistato premi prestigiosi tra cui un “David di Donatello” per “Telefoni bianchi” e tre “Globi d’Oro” per “Profumo di donna”, “Il piatto piange” e come rivelazione dell’anno) e una vita avventurosa («Ho rischiato di morire molte volte, anche in un naufragio»), ma anche tormentata: sua madre è stata uccisa nel 1970, delitto rimasto irrisolto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Agostina Belli: "Feci ingelosire Liz Taylor. E la Wertmüller mi insultava"

Approfondimenti su Agostina Belli

