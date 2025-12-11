È morto Mario Borsato addio allo stilista couturier che vestì Liz Taylor

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Borsato, rinomato stilista trevigiano, si è spento all’età di 83 anni. Celebre per aver vestito icone come Liz Taylor, Borsato ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. La sua scomparsa avviene dopo una lunga battaglia contro una malattia fulminea, segnando la fine di una carriera ricca di creatività e stile.

È morto ieri mattina Mario Borsato. Lo stilista trevigiano aveva 83 anni e si è spento dopo aver combattuto per diversi mesi contro una malattia fulminea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

200 morto mario borsatoMario Borsato, muore a 83 anni il poeta della moda di Treviso: grande amico di Versace, vestì anche Liz Taylor - Non si ritrovava più in quest'epoca dove gli abiti sono un business. Come scrive ilgazzettino.it

200 morto mario borsato&#200; morto Mario Borsato, addio allo stilista couturier che vestì Liz Taylor - Lo stilista trevigiano aveva 83 anni e si è spento dopo aver combattuto per diversi mesi contro una malattia fulminea ... Si legge su fanpage.it