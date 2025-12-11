È morto Mario Borsato addio allo stilista couturier che vestì Liz Taylor

Mario Borsato, rinomato stilista trevigiano, si è spento all’età di 83 anni. Celebre per aver vestito icone come Liz Taylor, Borsato ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. La sua scomparsa avviene dopo una lunga battaglia contro una malattia fulminea, segnando la fine di una carriera ricca di creatività e stile.

