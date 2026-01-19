È morto Valentino Garavani addio all’ultimo imperatore della moda Da Liz Taylor a Jackie Kenny la storia dello stilista che vestì dive e principesse

Valentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato. La sua carriera, caratterizzata da eleganza e raffinatezza, ha vestito dive del cinema e principesse di tutto il mondo. Con il suo stile senza tempo, ha segnato un’epoca nella moda internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del fashion e della creatività italiana.

L'ultimo imperatore della moda ci ha lasciati: con Valentino Garavani finisce un'epoca irripetibile per la moda. Erede della grande couture degli anni Cinquanta, Valentino ha cucito l'idea di eleganza italiana addosso a first lady, dive di Hollywood, principesse, premi Oscar. E l'ha cucita a sua immagine e somiglianza: grandiosa, raffinata, sognante. Per capire l'uomo oltre al mito, bisogna esplorare la geografia della sua vita, partendo da Voghera – quella città dell'Oltrepò pavese diventata proverbiale – dove il piccolo Garavani fantasticava su un modo di lustrini e celluloide: le dive del cinema.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook

Fosse stato per me, Valentino sarebbe già morto di fame pochi giorni dopo la prima sfilata. #report x.com

