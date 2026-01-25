Un uomo di 24 anni è stato ucciso in un agguato nel Parco delle Groane, a Misinto (Monza). Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga nell’area. La scena è stata segnata da colpi di fucile, e le indagini sono in corso per chiarire dinamiche e responsabilità dell’incidente.

Misinto (Monza) – Un agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Ci sono pochi dubbi da parte degli investigatori sul fatto che sia questo il movente dell’omicidio costato la vita, sabato sera, a un marocchino di 24 anni, e il ferimento di un connazionale 19enne (che sostiene di avere il ruolo di ‘sentinella’) e che è stato ora sottoposto a fermo per concorso in spaccio di droga dal sostituto procuratore monzese, Stefania Di Tullio, coordinata dal procuratore Claudio Gittardi. Nelle indagini su cui stanno lavorando i carabinieri, il 19enne al momento è l’unico che può raccontare cosa sia accaduto, anche se la sua versione dovrà essere naturalmente vagliata e confermata dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agguato nelle Groane: “Qualcuno ci ha sparato”. Muore pusher di 24 anni. La pista del regolamento di conti per il controllo dell’area

Coltellate tra pusher al parco Don Bosco: la pista del regolamento di contiNel quartiere San Donato di Bologna, si sono verificati nuovi episodi di violenza.

Sparatoria nel Parco delle Groane: muore un giovane di 24 anniUna sparatoria nel Parco delle Groane ha provocato la morte di un giovane di 24 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Spari al Parco delle Groane, l’agguato per lo spaccio di droga: morto un 24enne, ferito un 19enneIl giovane ha dichiarato che lui e la vittima erano operativi in uno degli accampamenti, in via Sant'Andrea a Misinto, quando è scattata la sparatoria ... ilgiorno.it

Ucciso a 30 anni al parco delle Groane, l'agguato e gli spari mortali: chi era la vittimaUn uomo di circa 30 anni di origini straniere, non ancora identificato, è morto la notte scorsa nel Parco delle Groane a Misinto, in provincia di Monza. Ferito con numerosi colpi di arma ... leggo.it

E' successo nel Parco delle Groane, in corso l'identificazione della vittima - facebook.com facebook