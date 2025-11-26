Agente di polizia penitenziaria di Torino preso a pugni da un detenuto durante un trasferimento | è ricoverato in ospedale
Nel pomeriggio di ieri, durante le operazioni di trasferimento di detenuti tra le carceri di Torino e Brissogne (Aosta), si è verificata un'aggressione ai danni di un giovane agente di polizia penitenziaria in servizio a Torino e appartenente alla scorta. Questa era partita da Torino per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Danilo, idoneo allievo agente della Polizia di Stato: oggi celebriamo con orgoglio questo traguardo che testimonia la tua determinazione, il tuo impegno e la tua profonda vocazione al servizio dello Stato. E il tuo percorso brilla ancor di più sapendo che alla st - facebook.com Vai su Facebook
Agente colpito con un pugno al volto in carcere a Brissogne - È successo in pochi secondi, nel corridoio delle consegne e dei prelievi, nel punto più delicato di un trasferimento tra istituti. Da giornalelavoce.it
Polizia Penitenziaria: tutti i corsi di specializzazione in via di svolgimento - Polizia Penitenziaria: tutti i corsi di specializzazione in via di svolgimento Addestramento e specializzazione tecnico- Riporta poliziapenitenziaria.it
Ancora una tragedia in carcere a Torino: detenuto si suicida - Dramma nella notte nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino: detenuto si suicida nonostante i tentativi di salvatggio. Come scrive zipnews.it