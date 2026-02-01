Questa mattina a Follonica, i carabinieri sono intervenuti in via Raffaello Sanzio. Hanno trovato un uomo sdraiato a terra, incosciente. Quando si sono avvicinati, lui ha reagito aggredendoli. È stato subito arrestato.

FOLLONICA Era sdraiato a terra incosciente alle 7 del mattino in via Raffaello Sanzio a Follonica. I Carabinieri hanno deciso di avvicinarsi per sapere come stava. Lo hanno chiamato più volte e, quando si è ripreso, ha iniziato a dire frasi sconnesse, per poi passare agli insulti. Poi ha colpito e buttato a terra un militare, facendolo cadere sul marciapiede. Una volta all’interno dell’auto, il 18enne di origini brasiliane ha iniziato a colpire lo sportello dell’auto, rompendolo. Ieri mattina si è presentato nell’aula del tribunale di Grosseto davanti alla giudice Agnieszka Karpinska e al viceprocuratore onorario Massimiliano Tozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggredisce i carabinieri. In manette

Approfondimenti su Follonica Aggressione

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Riccione dopo aver aggredito la propria compagna e successivamente opposto resistenza ai carabinieri intervenuti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Arresto in diretta #carabinieri #polizia #italia

Ultime notizie su Follonica Aggressione

Argomenti discussi: Prende a calci e pugni due carabinieri e li manda in ospedale, subito libero perché senza precedenti penali; Appena uscito dal carcere aggredisce i carabinieri, arrestato un 50enne; Semina il caos al pronto soccorso e aggredisce i carabinieri: denunciato; Esagitato aggredisce i carabinieri intervenuti a sedare una lite familiare a Cuorgné, due militari finiscono all'ospedale.

Aggredisce i carabinieri. In manetteFOLLONICA Era sdraiato a terra incosciente alle 7 del mattino in via Raffaello Sanzio a Follonica. I Carabinieri hanno deciso ... lanazione.it

Incendia i cassonetti e aggredisce i carabinieri: arrestato 45enne del postoSOCCAVO – Notte di paura a Soccavo, dove via Detta Pacifico si è trasformata in pochi istanti in un corridoio di fumo e fiamme. I carabinieri della Incendia i cassonetti e aggredisce i carabinieri: ar ... marigliano.net

Un abbraccio grande a tutti i poliziotti e i carabinieri d’ Italia. Siamo con voi. Lo Stato DEVE tutelarvi. Non può mandarvi allo sbaraglio. La vostra vita è sacra. Chi aggredisce voi aggredisce la democrazia, odia la libertà, è un nemico della legalità. Grazie per tut - facebook.com facebook

Ventunenne con un coltello aggredisce i carabinieri durante i controlli. Dal 19 al 26 gennaio identificati 636 giovani tra stazioni, centri storici e parchi. x.com