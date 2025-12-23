Pinocchio – #Collodi200 la mostra a palazzo Santo Stefano

La Provincia di Padova, attraverso il proprio Ufficio Cultura, presenta la mostra “Pinocchio – #Collodi200”, a cura di Marina Sonzini, ospitata a Palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore 3, dal 20 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026.L’esposizione inaugura tra le prime in Italia l’anno delle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La favola di Pinocchio "illumina" palazzo Santo Stefano - Fino all'11 gennaio 2026 in piazza Antenore a Padova sarà possibile visitare una mostra di spessore dedicata al burattino più famoso al mondo a corollario delle celebrazioni per i 200 anni dalla nasci ... padovaoggi.it

Pinocchio, tra magia e favola il burattino rivive alla Mostra: «Ecco il paese dei balocchi» - Il Paese dei balocchi, il “viaggio” nella bocca della balena, i consigli del Grillo parlante e i tranelli del Gatto e la Volpe. ilmattino.it