Ancora pochi giorni per emozionarsi a Padova con la mostra di Palazzo Zabarella

Da padovaoggi.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca poco alla chiusura della mostra “Modigliani Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM”, allestita a Palazzo Zabarella di Padova. Un’occasione per scoprire le opere di due importanti artisti e approfondire il contesto della modernità artistica. La mostra, all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della città, invita i visitatori a un percorso tra arte e storia, prima della sua chiusura.

La mostra “Modigliani Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM”, allestita nella suggestiva cornice di Palazzo Zabarella, si avvicina alla sua conclusione. Rimangono ancora due settimane per vivere la selezione di opere provenienti dal LaM, prestigiosa istituzione francese nel campo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Mostra ‘I Macchiaioli’ a Padova.

