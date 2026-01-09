Ancora pochi giorni per emozionarsi a Padova con la mostra di Palazzo Zabarella

Manca poco alla chiusura della mostra “Modigliani Picasso e le Voci della modernità dal Museo LaM”, allestita a Palazzo Zabarella di Padova. Un’occasione per scoprire le opere di due importanti artisti e approfondire il contesto della modernità artistica. La mostra, all’interno di uno dei luoghi più rappresentativi della città, invita i visitatori a un percorso tra arte e storia, prima della sua chiusura.

