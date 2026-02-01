Affitti alle stelle famiglie in difficoltà | il Governo lancia il Piano Casa 2026 per case più accessibili

Il Governo ha presentato il nuovo Piano Casa 2026, con l’obiettivo di rendere più accessibili gli affitti e aiutare le famiglie in difficoltà. La crisi degli affitti continua a colpire molte persone, e ora si cercano soluzioni concrete per arginare il problema. Il piano prevede interventi mirati e nuove misure per facilitare l’accesso alla casa, in risposta alla crescente emergenza abitativa.

Il caro affitti e l’emergenza case sono sempre più al centro dell’attenzione nazionale, tanto da far intervenire il Governo. Il tema dell’ emergenza abitativa torna al centro dell’agenda nazionale, mentre il Piano Casa Italia 2026 si avvicina alla sua fase operativa in attesa del necessario DPCM. Il progetto nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di alloggi accessibili, rafforzando il social housing attraverso una collaborazione strutturata tra settore pubblico e investitori privati. L’intento è costruire una filiera coordinata che coinvolga istituzioni, enti territoriali, operatori e fondi immobiliari, così da sostenere le famiglie economicamente più fragili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Firenze attraversa un momento di crescente difficoltà nel settore immobiliare, con un aumento dei costi degli affitti e una scarsità di case pubbliche disponibili.

Confabitare ha annunciato una class action contro il Comune riguardo agli affitti brevi, evidenziando danni concreti alle famiglie.

Affitti alle stelle:: In Comune ci sono 600 richieste di aiutoEmergenza casa e caro costi di locazione: una problematica che si fa sempre più sentire in Riviera. A riprova di... Emergenza casa e caro costi di locazione: una problematica che si fa sempre più ... ilrestodelcarlino.it

Caro affitti e mutui alle stelle: dalla Toscana la soluzione techCercare casa in Italia non è mai stato così difficile. Caro affitti, mutui alle stelle e un mercato che sembra non avere alcuna intenzione di andare d’accordo con il potere d’acquisto delle cittadine ... quotidiano.net

Piano Casa Turismo: nuovo bando per i lavoratori del settore Il Ministero del Turismo ha pubblicato il nuovo bando del Piano Casa per i lavoratori del turismo, con ulteriori 54 milioni di euro destinati alla realizzazione, riqualificazione e ammodernamento delle - facebook.com facebook

Il Piano casa del governo è in attesa di un Dpcm che ne definisca contenuti e attori, ma il nodo principale resta la scarsità di risorse per finanziarlo. Ne scrive R. Lungarella x.com