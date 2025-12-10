Firenze sempre più cara affitti alle stelle e case pubbliche bloccate

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze attraversa un momento di crescente difficoltà nel settore immobiliare, con un aumento dei costi degli affitti e una scarsità di case pubbliche disponibili. La crisi abitativa si approfondisce, mettendo in difficoltà molte famiglie e lavoratori che cercano soluzioni abitativi adeguate in una città sempre più cara.

La crisi abitativa a Firenze continua a farsi sentire, con numeri preoccupanti che fotografano una situazione sempre più critica per le famiglie e i lavoratori. Attualmente, sono 578 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non disponibili per l’assegnazione, in attesa di interventi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Caro affitti, Firenze seconda città più cara d’Italia per gli studenti - Firenze è la seconda città d’Italia dove è più caro il costo di una stanza in affitto per gli studenti. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Monolocali in affitto: Firenze la seconda città universitaria più cara d’Italia. Si spendono oltre 1.000 euro al mese - In Toscana oltre mille euro al mese per un monolocale a Firenze, mentre a Pisa si viaggia sugli 857 euro. lanazione.it scrive