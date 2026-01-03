Affitti brevi Confabitare lancia la class action contro il Comune | Danni concreti alle famiglie

Confabitare ha annunciato una class action contro il Comune riguardo agli affitti brevi, evidenziando danni concreti alle famiglie. La causa nasce dall’accusa di decisioni unilaterali che, pur promuovendo la partecipazione, hanno effettivamente bypassato il confronto pubblico. La vicenda mette in luce le conseguenze di scelte amministrative che incidono sulla vita delle famiglie e sul mercato immobiliare locale.

"Questa sentenza certifica un problema grave che denunciamo da tempo: il Comune ha costruito un racconto pubblico fondato sulla partecipazione, ma poi ha preso decisioni sbagliate bypassando il confronto". Non usa giri di parole Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, nel commentare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

