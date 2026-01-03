Affitti brevi Confabitare lancia la class action contro il Comune | Danni concreti alle famiglie

Confabitare ha annunciato una class action contro il Comune riguardo agli affitti brevi, evidenziando danni concreti alle famiglie. La causa nasce dall’accusa di decisioni unilaterali che, pur promuovendo la partecipazione, hanno effettivamente bypassato il confronto pubblico. La vicenda mette in luce le conseguenze di scelte amministrative che incidono sulla vita delle famiglie e sul mercato immobiliare locale.

"Questa sentenza certifica un problema grave che denunciamo da tempo: il Comune ha costruito un racconto pubblico fondato sulla partecipazione, ma poi ha preso decisioni sbagliate bypassando il confronto". Non usa giri di parole Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, nel commentare. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Affitti brevi, Confabitare lancia la class action contro il Comune: "Danni concreti alle famiglie" Leggi anche: Affitti brevi e lo stop alla stretta a Bologna: Confabitare lancia una class action Leggi anche: Affitti brevi a Bologna, Confabitare ricorre al Tar contro la delibera del Comune Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Affitti brevi, dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune è pronto a riattivare l’iter. Affitti brevi e lo stop alla stretta a Bologna: Confabitare lancia una class action - L’associazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulle norme del Comune apre anche uno sportello: "Assistenza legale gratis per i proprietari danneggiati". msn.com

Affitti brevi, Confabitare lancia la class action contro il Comune: "Danni concreti alle famiglie" - L'associazione apre uno sportello rimborsi dopo la sentenza del Consiglio di Stato. bolognatoday.it

Affitti brevi, Confabitare: «I proprietari sono penalizzati» - Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, ha replicato con fermezza alle dichiarazioni del Sindaco di Bologna e dell’assessore Laudani, in merito all’introduzione di nuove limitazioni agli ... ilrestodelcarlino.it

Affitti brevi, dopo lo stop del Consiglio di Stato il Comune di Bologna rischia ricorsi x.com

Il tema degli affitti brevi torna al centro del dibattito politico dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha dato ragione alla Toscana e respinto il il ricorso del governo contro la nuova legge regionale sul turismo: un regolamento grazie alla quale i Comuni - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.