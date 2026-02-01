Adulazione omaggio sberleffo | quando l' arte dà volto ai potenti

Adulazione, omaggio, sberleffo: l’arte diventa specchio dei potenti. La Sovrintendenza, il Fec e il Vicariato di Roma sapevano già dal 2023 di un restauro sull’affresco, ma niente è stato fatto per modificarlo o aggiungerci qualcosa. Ora si cerca di capire se si trattava di un intervento innocuo o di qualcosa di più nascosto.

«Sia la Sovrintendenza sia l’ente proprietario (Fec), oltre all’Ufficio per l’edilizia di culto del Vicariato di Roma, erano al corrente dal 2023 di un’azione di restauro “senza nulla modificare o aggiungere” (dalla mail condivisa) sull’affresco in questione di recente fattura (anno 2000). Pertanto la modifica del volto del cherubino è stata un’iniziativa del decoratore non comunicata agli organismi competenti». Dunque è lo stesso Vicariato di Roma a rassicurare la senatrice M5S Alessandra Maiorino e tutti gli esponenti della sinistra in crisi mistica per cui «monumenti e il patrimonio artistico e culturale non possono essere alterati in tal modo»: nella basilica di San Lorenzo in Lucina non è stato rovinato nulla (al massimo il buon gusto) perché Bruno Valentinetti non ha dipinto il suo angelo meloniano coprendo qualche capolavoro: su quella parete ci sono solo «croste recenti» (sentenzia forse ingenerosamente il sito artribune. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

