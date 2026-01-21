Recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano tensioni crescenti nei rapporti tra Stati Uniti e Europa. In particolare, il confronto con il presidente francese Macron si inserisce in un quadro di rapporti complessi, caratterizzati da parole e atteggiamenti ambivalenti. Questa dinamica riflette il momento delicato delle relazioni diplomatiche tra Washington e le principali nazioni europee, segnato da incomprensioni e strategie divergenti.

Amici ma non troppo. La sintesi del difficile momento sul fronte diplomatico tra Stati Uniti ed Europa sta tutta nel "duello" a distanza che nelle ultime ore sta avvenendo tra il presidente Usa Trump e quello francese Macron. Il primo usa i dazi (ancora) come ripicca e posta sui social messaggi.🔗 Leggi su Today.it

Groenlandia: Trump, 'Macron e Starmer? mi piacciono, sono bruschi quando non ci sono'La Groenlandia continua a suscitare interesse internazionale, con figure di spicco come Trump, Macron e Starmer che esprimono opinioni e opinioni su questa regione strategica.

Leggi anche: Ucraina, il piano di Trump non convince l'Ue: si lavora a controproposta | Telefonata Starmer-Macron-Merz-Zelensky: "Bene sforzi Usa, ma preservare interessi Ue-Kiev"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sánchez se queda solo frente a Macron, Merz y Starmer, que no condenan la operación de Trump

Argomenti discussi: L'ultimo sberleffo di Trump: Macron e Starmer bruschi quando non ci sono, poi mi trattano bene...; E se le Giare fossero lo sberleffo di Casamonti all'architettura egoriferita?; Jack Nicholson e questo film sono la prova che i Classici volano per sempre; Velletri, La Spinosa: Siamo sopra un vulcano spento… per chi non lo sapesse.

Il Nobel a María Corina Machado è un elegante sberleffo a TrumpPuò essere letto come un elegante sberleffo a Donald Trump il Premio Nobel per la Pace che il Comitato di Oslo ha ora dato alla leader della opposizione del Venezuela María Corina Machado. In effetti ... ilfoglio.it

Lo scacco matto di Trump: per rovesciarlo tocca usare le sue armiIl re del carnevale si può affrontare solo usando gli strumenti del carnevale: la satira, la parodia, la maschera, lo sberleffo. E così si rafforza il suo regno Due fotografie dai coloratissimi cortei ... ilfoglio.it

"E tu da che parte stai Quando la #satira diventa un esame di coscienza. Intervista con Mauro Biani, firma di @repubblica , sull'ultimo numero di @Roccaperiodico" Intervista di Marco Bevilacqua. x.com

COSENZA da l 'ultimo saluto a MASSIMO UN ULTRAS NON MUORE MAI - facebook.com facebook