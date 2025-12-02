Pucci sceglie Irina Shayk come volto della campagna natalizia realizzata da Camille Miceli come un omaggio alle storiche copertine di moda

Amica.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione rievoca l’atmosfera delle riviste del passato, riportando al centro l’iconico foulard in seta, proposto come protagonista della tradizionale stagione dei doni. La campagna video, diretta da Columbine Goldsmith, presenta la modella su copertine multiple, come se dominasse un’intera edicola immaginaria. Tra un dialogo ironico sulla pronuncia di “Pucci” e un rapido tutorial dedicato ai foulard, Shayk indossa stampe nei motivi Marmo, Istrice, Hawaii e Labirinto. 🔗 Leggi su Amica.it

pucci sceglie irina shayk come volto della campagna natalizia realizzata da camille miceli come un omaggio alle storiche copertine di moda

© Amica.it - Pucci sceglie Irina Shayk come volto della campagna natalizia, realizzata da Camille Miceli come un omaggio alle storiche copertine di moda.

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Pucci Sceglie Irina Shayk