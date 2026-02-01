Adesca sui socia ragazza di 16 anni la filma durante il sesso e la ricatta | Torna con me o pubblico i video

Un ragazzo di 24 anni, già accusato di violenza sessuale su minorenni, è finito nel mirino delle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe adescato su social una ragazza di 16 anni, l’ha filmata durante un rapporto e poi l’ha ricattata, minacciando di pubblicare i video se non tornava con lui. La ragazza si è rivolta alla polizia, che ha avviato le indagini. In passato, l’indagato era già sotto sorveglianza speciale e portava un braccialetto elettronico per il divieto di avvic

Indagato un 24enne già gravato dall'accusa di violenza sessuale su minorenni e che, all'epoca dei fatti, era sorvegliato speciale con braccialetto elettronico per il divieto di accesso a un'altra ragazza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Adesca 16enne sui social, la violenta e filma: "Torna o pubblico i video". Arrestato un 24enne

Un giovane di 24 anni è finito in manette a Bologna dopo aver adescato una ragazza di 16 anni sui social.

