La Salernitana piange Nicola Salerno, il direttore sportivo che ha affrontato una delle stagioni più difficili della sua carriera. Arrivato quando la squadra era sull’orlo del fallimento, Salerno ha tentato di tenere in piedi il club con tutte le sue forze. Ora, a distanza di poco tempo, si spegne un uomo che ha vissuto il calcio come mestiere e passione, lasciando un segno indelebile nel mondo sportivo.

Nicola Salerno arrivò alla Salernitana nel momento più complicato della gestione Lombardi. Il calcio italiano perde un dirigente navigato e appassionato, uno di quelli che hanno vissuto il pallone come mestiere e come missione. È morto a 69 anni Nicola Salerno, ex direttore sportivo della Salernitana, dirigente con una lunga carriera tra Serie A, B e C, ricordato tra gli sportivi granata per il suo tentativo – quasi eroico – di rianimare una Salernitana in pieno caos societario e costretta a fare i salti mortali anche per viaggiare in trasferta. Arrivò a Salerno il 12 ottobre 2009, in uno dei momenti più drammatici della gestione di Antonio Lombardi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Nicola Salerno, il ds che tentò l’impossibile nella Salernitana sull’orlo del baratro

Calcio in lutto: si è spento a 69 anni il direttore sportivo Nicola Salerno. Sfiorò la B col FoggiaAddio a Nicola Salerno, direttore sportivo di lungo corso e figura centrale del calcio italiano tra anni Novanta e Duemila. Nato a Matera, Salerno si. tuttomercatoweb.com

Lutto nell’ambiente Cagliari: addio a Nicola SalernoLa scomparsa di Nicola Salerno: dirigente sportivo di esperienza, lavorò a Cagliari in tre distinti periodi nell'era Cellino. calciocasteddu.it

