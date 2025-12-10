Viterbese sull' orlo del baratro i giocatori | Ci hanno detto che chi vuole può andare via

La Viterbese si trova in una crisi profonda, con il futuro del club sempre più incerto. I giocatori rivelano di aver ricevuto comunicazioni che consentono loro di lasciare la squadra, mentre l'ambiente nello stadio Enrico Rocchi si riempie di tensione e incertezza, evidenziando una situazione di crisi che va oltre il campo e coinvolge l’intera società.

Altro che clima natalizio, sullo stadio Enrico Rocchi si addensano nubi nerissime. La Viterbese trema, e questa volta la classifica o la zona playout sono l'ultimo dei problemi. Qui, a tremare, sono le fondamenta stesse della società guidata da Paolo Salaris. Doveva essere il giorno della verità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

