Addio a Gilberto Salmoni ultimo superstite genovese dell' Olocausto

Questa mattina a Genova è morto Gilberto Salmoni, lo scrittore e testimone dell’Olocausto. Aveva ricevuto pochi giorni fa il Grifo di Genova, la più alta onorificenza del Comune. Salmoni, che ha vissuto l’esperienza della deportazione a Buchenwald, era anche presidente onorario di Aned-Genova. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi ha conosciuto le sue testimonianze e il suo impegno.

Amt, è il giorno del bilancio. Salis: "Qualcuno dovrà delle scuse alla città"

La sindaca Silvia Salis ha consegnato il Grifo di Genova a Gilberto Salmoni, ultimo superstite genovese dei lager nazisti.

In occasione del Giorno della Memoria 2026, a Genova si svolgono diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova e altre realtà culturali.

