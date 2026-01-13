Giorno della Memoria 2026 | orazione di Antonio Scurati Grifo a Gilberto Salmoni

In occasione del Giorno della Memoria 2026, a Genova si svolgono diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova e altre realtà culturali. Tra gli eventi, spicca l’orazione di Antonio Scurati e il premio Grifo a Gilberto Salmoni, che testimoniano l’importanza di ricordare e riflettere sulle tragedie del passato.

In occasione del Giorno della Memoria, a Genova è organizzato un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.Fino a venerdì 27 febbraio

