Giorno della Memoria 2026 | orazione di Antonio Scurati Grifo a Gilberto Salmoni

In occasione del Giorno della Memoria 2026, a Genova si svolgono diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova e altre realtà culturali. Tra gli eventi, spicca l’orazione di Antonio Scurati e il premio Grifo a Gilberto Salmoni, che testimoniano l’importanza di ricordare e riflettere sulle tragedie del passato.

In occasione del Giorno della Memoria, a Genova è organizzato un ampio programma di iniziative, frutto della collaborazione tra Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova, associazioni ed enti culturali.Fino a venerdì 27 febbraio, si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Orazione civile in memoria della Shoah Leggi anche: Giorno della Memoria 2026 a Udine: gli eventi in programma Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giorno della Memoria 2026: orazione di Antonio Scurati, Grifo a Gilberto Salmoni - Il giornalista e scrittore Antonio Scurati, autore di "M", terrà l'orazione ufficiale il 27 gennaio a Palazzo Ducale ... msn.com

Giorno della Memoria: a Castelpulci la prima pietra d'inciampo di Scandicci - Si svolgerà martedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2026, la posa della prima pietra d'inciampo sul territorio di Scandicci. gonews.it

Giorno della Memoria 2026: presentato il programma di appuntamenti - Oltre quaranta eventi tra incontri, conferenze, mostre, presentazioni di libri: sono gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni per il Giorno della Memoria 2026, istituito il 27 gennaio per com ... live.comune.venezia.it

L’Università per Stranieri di Siena celebrerà il Giorno della Memoria martedì 27 gennaio in dialogo con la scrittrice Helena Janeczek, voce preziosa della letteratura e della cultura italiana ed europea https://www.canale3.tv/la-stranieri-per-il-giorno-della-memo - facebook.com facebook

Giorno della Memoria: anche quest'anno Ca’ Foscari organizza un calendario di iniziative, incontri e momenti di riflessione per commemorare le vittime dell'Olocausto. I dettagli nella news: bit.ly/CF_GiornoMemor… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.