Addio a Gilberto Salmoni sopravvissuto a Buchenwald

Oggi a Genova è morto Gilberto Salmoni, a 97 anni. Era uno dei pochi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, in particolare a Buchenwald. Salmoni aveva dedicato la vita a ricordare e testimoniare l’orrore della Shoah, anche attraverso libri, ma era anche uno psicologo e ingegnere. Presidente onorario di Aned Genova, era conosciuto per il suo impegno nel mantenere viva la memoria di quegli eventi.

(Adnkronos) – E' morto oggi a Genova all'età di 97 anni Gilberto Raffaele Salmoni, sopravvissuto all'orrore dei campi di concentramento nazisti, testimone instancabile della Shoah, scrittore, psicologo e ingegnere, presidente onorario di Aned Genova. La sua vita, segnata dalla persecuzione razziale e dalla perdita della famiglia durante la Seconda guerra mondiale, è stata dedicata a raccontare e preservare la memoria di quegli anni terribili, affinché le nuove generazioni non dimentichino. Pochi giorni prima della sua morte, il 26 gennaio scorso, in occasione del Giorno della Memoria 2026, gli era stato conferito il "Grifo", massima onorificenza della Città di Genova, per il contributo dato alla memoria storica e alla cultura, con una cerimonia da parte della sindaca Silvia Salis.

