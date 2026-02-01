Addio a Gilberto Salmoni morto l’ultimo italiano sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald

È morto a 97 anni Gilberto Raffaele Salmoni, l’ultimo italiano sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald. Era stato deportato durante la Seconda guerra mondiale e ha passato anni a testimoniare le atrocità vissute. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la memoria storica del nostro Paese.

