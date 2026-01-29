Addio a don Sarzilla | Generoso e umile fu consacrato sacerdote con il gemello

Si è spento a Gromo, nella casa di riposo, il sacerdote di Valgoglio, don Sarzilla. Era conosciuto come una persona generosa e umile, e aveva una passione per l’arte e le montagne, proprio come il fratello gemello don Attilio. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ricordando un uomo che ha dedicato la vita agli altri.

CORDOGLIO. Il sacerdote di Valgoglio si è spento in Casa di riposo a Gromo. Amava l’arte e la montagna, come il gemello don Attilio. Si è spento serenamente mercoledì 28 gennaio, alla Casa di riposo «Ospedale Milesi» di Gromo, dove da qualche anno era ospitato e accudito con affetto e stima, don Giovanni Sarzilla. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Valgoglio, dove la sua salma è composta, alle 10 di sabato 31 gennaio dal Vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Le sue spoglie mortali saranno poi tumulate nel locale cimitero, accanto alla tomba del fratello. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con grande dispiacere in Alta Valle Seriana, così in tutte le parrocchie dove don Giovanni ha esercitato il suo ministero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

