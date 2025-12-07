Verissimo Achille Costacurta racconta la sua storia
Nella puntata di oggi, domenica 7 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà in studio Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Alessandro ‘Billy’ Costacurta. Il ragazzo vive oggi un momento di serenità dopo la diagnosi di ADHD che ha dato un senso al malessere che ha vissuto sin da ragazzino e che lo ha portato a trascorrere periodi decisamente bui nella sua esistenza. Achille Costacurta: chi è. Nato a Milano nel 2004, Achille è l’unico figlio dell’ex miss Italia Martina Colombari e dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale, Alessandro Costacurta. I genitori, quando era ragazzino, hanno scelto di tenerlo lontano dai riflettori ed è stato lui, successivamente, a scegliere di entrare in qualche modo nel mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
