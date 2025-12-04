Achille Costacurta racconta il rapporto con i suoi genitori oggi | la verità su Martina Colombari

Nelle ultime settimane il nome di Achille Costacurta è tornato spesso al centro del dibattito pubblico, ma non per la sua vita sotto i riflettori: piuttosto per il modo in cui è riuscito a rialzarsi dopo un percorso segnato da dipendenze, fragilità e cadute che lo hanno portato vicinissimo al punto di non ritorno. Oggi, però, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta si affaccia al futuro con uno sguardo completamente diverso, più lucido e più solido, deciso a scrivere una nuova fase della sua storia personale. E in questo cammino, inevitabilmente, rientra anche il rapporto con i suoi genitori. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Achille Costacurta racconta il rapporto con i suoi genitori oggi: la verità su Martina Colombari

